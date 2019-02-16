إصابة 4 ضباط شرطة وعدد من المدنيين في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، بإصابة 4 من ضباط الشرطة في إطلاق نار بمدينة أورورا في ولاية إلينوي الأمريكية

وأوضحت صحيفة "ديلي هيرالد" المحلية، أن هناك 4 ضباط شرطة مصابين بالإضافة إلى عدد من المدنيين.

وطالبت السلطات المحلية المواطنين المتواجدين بالقرب من المكان بالبقاء في منازلهم حتى ينتهي البحث عن مطلق النار