إصابة عشرات الفلسطينيين والاحتلال يستعد لمواجهة غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات أمس مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة ضمن مسيرات العودة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن 20 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، فيما أصيب العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق.

وجرت مواجهات أمس تحت شعار (جمعة غزة عصية على الانفصال والانكسار)، وسط تدابير من القائمين عليها «لحماية المتظاهرين وتجنب وقوع خسائر وإصابات والحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي للمسيرات». وهذه هي الجمعة رقم 47 من احتجاجات مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي، وقتل فيها أكثر من 250 فلسطينياً، بينهم 47 طفلاً، وأصيب أكثر من 26 ألفاً آخرين بالرصاص والاختناق.

وتطالب احتجاجات مسيرات العودة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفي هذا الصدد طالبت الهيئة العليا لمسيرات العودة التي تضم فصائل وجهات أهلية حقوقية فلسطينية، بتحرك دولي فوري لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وحملت الهيئة أطراف المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة والقوى الأوروبية «المسؤولية الإنسانية عن الأوضاع الكارثية التي تواجه المحاصرين في القطاع».

ودعت الهيئة إلى مصر والأمم المتحدة إلى «زيادة وتيرة العمل للضغط على الاحتلال لرفع الحصار، ونزع فتيل الانفجار وتنفيذ المشاريع المختلفة التي تسهم في إنهاء الحصار».

وحثت الهيئة العليا على أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات يوم الجمعة المقبل تحت عنوان (مسيرات العودة وكسر الحصار خيارنا). وقال بيان صادر عن «فصائل المقاومة» إن «كل المؤشرات الراهنة تشير إلى إنذارات تحمل الضوء الأحمر لانفجار قادم بسبب اشتداد الحصار».

من جهتها، كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أمس الأول، أن الجيش الإسرائيلي استعرض أمام المستوى السياسي التقييم السنوي لوحدة الاستخبارات، وبرز فيه تحذير الاستخبارات من احتمال اندلاع مواجهة في الحلبة الفلسطينية، تحديداً في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الأركان الجديد للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أصدر توجيهات فور تسلمه المهام، برفع الجهوزية في قيادة المنطقة الجنوبية (مع قطاع غزة)، استعداداً لمواجهة محتملة.

وأصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت أمس عقب صلاة الجمعة في بلدة «عوريف» جنوب محافظة نابلس.

على صعيد متصل، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن 50 مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، وتجولوا فيها بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية امس، رفض السلطة مشروع سكك حديدية مشتركاً مع إسرائيل.

وقال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على تويتر «إسرائيل عرضت علينا المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا، ومنها إلى العديد من العواصم العربية، ورفضنا ذلك رفضاً قاطعاً».

وأضاف الشيخ «لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي، ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال، كسرة الخبز ليست بديلاً عن حرية الأوطان».