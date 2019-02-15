إطلاق عملية تحرير مديريات حجة وإسناد قبائل حجور

عقيل الحلالي (صنعاء)

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير بقية مديريات محافظة حجة (شمال غرب)، وفك الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الانقلابية على قبائل حجور في مديرية كُشَر شرق حجة.

وتسيطر القوات الحكومية على مديريتي ميدي وحيران، وأجزاء واسعة من مديرية حرض، شمال حجة، فيما تبعد كُشَر عن أقرب انتشار للجيش نحو 30 كيلومتراً.

وذكر بيان للجيش اليمني مساء أمس، أن «قوات كبيرة من ألوية العروبة بدأت (الجمعة) بالتحرك لحسم المعركة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة»، مشيراً إلى أن «الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش في حجة، وفك الحصار عن أبناء حجور الذين تحاصرهم ميليشيا الحوثي الانقلابية».

وأوضح البيان أن هذه العملية العسكرية تهدف أيضاً ألي التقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المتاخمة لحجة، «بدءاً من منفذ الخرج، ووصولاً إلى ميناء الحديدة» الذي يخضع لسيطرة المتمردين الحوثيين المرتبطين بإيران منذ أكتوبر 2014.

وشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس، غارات جوية على تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية كُشَر، ومديرية قفلة عذر المتاخمة لها، وتتبع محافظة عمران.

وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف شنت صباح امس أكثر من خمس غارات على مواقع وتحركات للمتمردين الحوثيين في منطقة المندلة المطلة على العبيسة بمديرية كُشَر التي تشهد منذ 24 يناير معارك بين الميليشيات وقبائل حجور المحلية.

وأوضحت المصادر أن أربع ضربات جوية دمرت مركبتين عسكريتين كانتا تقل عناصر حوثية، ومركبة على متنها أسلحة وذخائر، ومدفع هاون، فيما استهدفت الضربة الجوية الخامسة تجمعاً للميليشيات في المندلة.

وخلفت الغارات قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات يقدر عددهم بالعشرات، وتزامن القصف مع استمرار المواجهات بين الميليشيات الحوثية ومسلحي قبيلة حجور الذين أفشلوا، الخميس، هجوماً جديداً للمتمردين الحوثيين على مناطقهم شرقي كُشَر، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة قرابة 30 من عناصر الميليشيا، وأسر آخرين.

واغتالت ميليشيا الحوثي، ليل الخميس الجمعة، الشيخ أحمد الداقعي، أحد وجهاء قبائل حجور في كمين استهدفه على الطريق بين مديريتي كُشَر وقارة، بحسب مصادر قبلية أشارت إلى إصابة الشيخ المحلي وليد عرجاش في الكمين الذي وصفته بالغادر.

وأعلنت قبائل حجور التي تتوزع على مديريات كُشَر وقارة ووشحة والجميمة وأفلح الشام، الاستنفار لمواجهة ميليشيات الحوثي التي تحاول السيطرة على مديرية كُشَر الاستراتيجية وإخضاع قبائل حجور لتأمين خطوط إمداداتها من محافظتي صعدة وعمران إلى محافظتي حجة والحديدة.

ويوم الأربعاء الماضي، اصطدمت ميليشيات الحوثي بقبيلة ذو سوده التابعة لقبائل حاشد في مديرية قفلة عذر غرب عمران، لتندلع معارك عنيفة بين الطرفين معظم قتلاها من الحوثيين.

وهاجم الطيران العربي، أمس ولليوم الثاني على التوالي، تحركات وتعزيرات لميليشيات الحوثي في مديرية قفلة عذر، موقعاً في صفوفها خسائر بشرية ومادية.