مقتل محافظ عمران الحوثي في مواجهات مع قبائل حجور

عناصر من مليشيا الحوثي

وكالات

أفادت قناة "العربية" مساء الجمعة بأن فيصل جمعان، المُعين من قبل ميليشيات الحوثي كمحافظٍ لعمران، قُتل مع عدد من عناصر الميليشيات كما أصيب مدير أمن المحافظة بجروح خطيرة، وذلك خلال مواجهات مع قبائل حجور.

وأكد مشرف جبهة حجور أمين الحجوري أن محافظ عمران المعين

من قبل ميليشيات الحوثي قتل خلال المواجهات بين الميليشيات والقبائل في محيط مناطق حجور.

وكان الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية قد أطلقا الجمعة عملية لفك الحصار عن منطقة حجور وتأمين مديرية حجة.

وقتل 25 من عناصر الميليشيات الحوثية في هجوم فاشل على منطقة حجور. من جهته، قال مشرف جبهة حجور إن القبائل تقاوم وتقاتل الميليشيات الحوثية بشراسة.

بدورهم، ناشد أبناء قبائل حجور بمديرية كشر المحاصرة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذهم، وتوفير مستشفى ميداني لمعالجة الجرحى والمواطنين في حجور التي تفرض عليها الميليشيات منذ أسابيع حصارا خانقا.