روسيا تعتقل رجل أعمال أمريكي بارز للاشتباه في تورطه بعملية اختلاس مالي

وكالات

أعلنت إحدى محاكم العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عن اعتقال أحد رجال الأعمال الأمريكيين في البلاد بتهمة التورط في عمليات احتيال مالي.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن "مايكل كالفي"، وهو

واحد من أبرز رجال الأعمال الأمريكيين في روسيا، كان من بين 5 أشخاص اعتقلوا للاشتباه في صلتهم بعملية اختلاس مالي تبلغ حوالي 37.5مليون دولار.



ونقلت فوكس نيوز عن الشركة الخاصة التابعة لكالفي "بارينج فوستوك كابيتال بارتنرز" إعلانها أن عملية الاعتقال جاءت نتيجة لنزاع تجاري مع بنك "فوستوشني إكسبريس" الذي يملك فيه سهماً.



وأمرت السلطات القضائية في روسيا اليوم باستمرار اعتقال كالفي لمدة 3 أيام أخرى.