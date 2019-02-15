بعد كلام الموسوي... رعد يعتذر: أشطبوا هذا الكلام!

أجرى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد مداخلة خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري، قائلاً: "حصل سجال غير مرغوب به بين بعض الزملاء، وإنطوى على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من أحد إخواننا في الكتلة وتجاوز الحدود المرسومة للغتنا بالتخاطب والتعبير عن الموقف"، متوجهاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: "أستحميكم عذراً، وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب ذلك الكلام".

وجاء اعتذار رعد بعد مداخلة قام بها النائب نواف الموسوي في مجلس النواب، قال فيها: "​الرئيس ميشال عون​ وصل إلى قصر بعبدا ​ببندقية ​المقاومة التي تشرف كل ​لبنان، ولم يصل عبر الدبابة الإسرائيلية"، متوجّها الى النائب نديم الجميّل بالقول: "حجمكم دبابة إسرائيلية"، فردّ عليه الجميّل قائلاً: "الرئيس الجميّل انتخب في البرلمان اللّبناني وهو رئيس لبنان".

وعلم موقع mtv الالكتروني أنه بعد الجلسة الاخيرة لمجلس النواب وحديث النائب نواف الموسوي بدأت المشاورات بين نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" و"تكتل الجمهورية القوية"، كما بدأت وساطة قام بها النائبان إبراهيم كنعان وآلان عون جمعت نواب "التيار" و"القوات" و"الكتائب" على حدى، وبعدها نواب "التيار" بنواب "حزب الله".

وقد أكد نواب "حزب الله" لنواب "القوات" بأن كلام الموسوي لا يعبّر عن الموقف الحقيقي لـ"حزب الله" وأتى خارج السياق السياسي، فكان ردّ نواب "القوات" بما أن هذه هي حقيقة الوضع فليكن موقفكم بشكل علني.

واستمرت المشاورات بين الاطراف حتى بدء الجلسة النيابية اليوم. وعندما لم يكن قد تبلور موقف "حزب الله" بشكل نهائي بعد، قرر حينها نواب "القوات" ومعهم النائب نديم الجميل وبعض نواب "التيار" البقاء خارج الجلسة حتى جلاء موقف "حزب الله". وعندما تأكدوا بأن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد سيدلي بموقف علني، دخلوا الى القاعة العامة حيث قدم النائب محمد رعد اعتذاره عن ما جاء على لسان زميله نواف الموسوي.