كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاليفورنيا ونيويورك تتعهدان بالطعن على إعلان ترامب حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك الجمعة، إنهما "ستتخذان إجراءات قانونية ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية بهدف تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء سياج على الحدود مع المكسيك".

ويمثل إعلان ترامب التفافاً على الكونغرس، وتوقع الرئيس في تصريحات بالبيت الأبيض أن يواجه الإعلان معركة قانونية طويلة.

وردت الديمقراطية ليتيشا جيمس النائب العام لولاية نيويورك، على الفور قائلة: "لن نقبل انتهاك السلطة هذا، وسنقاوم بكل الأدوات القانونية التي تحت تصرفنا".

وفي سياق منفصل، وصف جافين نوسم حاكم كاليفورنيا المنتمي للحزب الديمقراطي حالة الطوارئ الوطنية بأنها إجراء مصطنع.

وقال نوسم: "رسالتنا للبيت الأبيض بسيطة وواضحة: كاليفورنيا ستلتقي معك في المحكمة".

ويسعى الرئيس الجمهوري لبناء السياج الذي وعد به على الحدود الجنوبية قائلاً إنه "سيمنع تدفق المخدرات والهجرة غير القانونية"، بينما يقول الديمقراطيون إن "السياج لن يكون فعالاً ووصفوه بأنه عمل غير أخلاقي".