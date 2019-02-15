كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو يطلب مساعدة أممية لشراء أدوية لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، إنه طلب "بشكل خاص" المساعدة من منظمة الأمم المتحدة لشراء أدوية تحتاجها بلاده، في الوقت الذي تضغط فيه المعارضة من أجل إدخال مساعدات إنسانية قدمتها دول أخرى".

وأوضح مادورو "لدينا اتفاقات دائمة للدعم، تحمل اسم المساعدة التقنية الإنسانية، بمشاركة الأمم المتحدة التي طلبت إليها بشكل خاص أن تساعدنا وتشتري أدوية تحجبها عنا الإمبريالية الأمريكية، وقالوا إنهم سيساعدون في شراء جميع الأدوية".

وأضاف رئيس فنزويلا خلال حدث جرى بولاية بوليفار جنوبي البلاد، وبث عبر الإذاعة والتلفزيون، أنه "يبحث عن مسارات جديدة مع الأمم المتحدة" من أجل شراء مواد طبية وغذائية.

كما جدد رفضه لقبول المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة وكولومبيا ودول أخرى، مشدداً على أن الفنزويليين ليسوا "متسولين".

وتصاعد التوتر في فنزويلا في 23 من يناير الماضي عندما أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو توليه رئاسة البلاد مؤقتاً لاعتباره نيكولاس مادورو غير شرعي، عقب إعادة انتخابه في انتخابات اعتبرتها المعارضة "مزورة".

وفاقم هذا الإجراء الأزمة السياسية في فنزويلا حيث دعم جانب كبير من المجتمع الدولي مثل الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية ولاتينية غوايدو ومارست ضغوطاً من أجل الدعوة لانتخابات.