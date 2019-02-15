مدرب الأهلي المصري يرفض طلب أزارو ويهدد انضمامه للمنتخب المغربي

رفض المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي، مدرب فريق الأهلي المصري، طلب الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، بخوض مباراة الفريق القادمة أمام الانتاج الحربي، في الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب عدم جاهزيته البدنية، وتعافيه التام من الإصابة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، فإن أزارو، طلب خلال اجتماع له اليوم مع مدربه الأوروغواياني، السماح له باللعب ومنحه الفرصة للمشاركة في المباراة القادمة، وذلك حتى ينال ثقة الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي ويستدعيه لمعسكر “أسود الأطلس” القادم.

وأكدت المصادر نفسها، أن طلب أزارو قوبل بالرفض من قبل لاسارتي، الذي فضل عدم المغامرة به، خاصة وأنه أنهى لتوه البرنامج العلاجي الذي خضع له منذ أزيد من 4 أسابيع، بسبب الإصابة، لكنه في المقابل، وعده بمنحه الفرصة كاملة بعد تعافيه التام من الإصابة.

ويرغب أزارو في إقناع الناخب الوطني هيرفي رونار ونيل ثقته حتى يستدعيه للمعسكر الإعدادي للمنتخب القادم والمباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب الأرجنتين في 26 من شهر مارس القادم بمدينة طنجة.

ويخشى الهداف السابق للدفاع الحسني الجديدي، أن تقضي الإصابة التي تعرض لها، بالإضافة إلى غيابه عن المنافسة عن كامل حظوظه في المشاركة في الـ”كان” المقبل في مصر، خاصة في ظل تألق مهاجمين آخرين، على غرار يوسف النصيري، أيوب الكعبي، عبد الرزاق حمد الله، بالإضافة إلى خالد بوطيب، الذي يعتبر المهاجم رقم 1 بالنسبة لرونار.