ميمون ماحي يودع أنصار فريقه الهولندي ويؤكد انتقاله لهذا الفريق

نشر ميمون ماحي، المهاجم الدولي المغربي المحترف في صفوف فريق “خرونينغن” الهولندي، رسالة وداع لجماهير فريقه الهولندي، وذلك بعد أن توصل إلى اتفاق رسمي مع نادي زيوريخ السويسري يقضي بالانتقال إليه، مع نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وكتب مهاجم المنتخب المغربي، على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة وداع للنادي وللجماهير، يعبر فيها عن امتنانه الكبير لكل مكونات النادي بعد 5 سنوات متميزة قضاها في هذا الفريق، كما أكد بأنه يكن عشقا وحبا خاصا لهذا النادي ولجماهيره الغفيرة.
وسيخوض ماحي، آخر موسم له مع الفريق الأخضر الهولندي، بعد أن وقع عقدا رسميا مع فريق إف سي زيوريخ السويسري، أحد أكبر الأندية في سويسرا، سينطلق مع فاتح يوليوز المقبل، حيث يبحث اللاعب المغربي عن فضاء جديد للتألق، بعد موسم غير موفق في الدوري الهولندي الممتاز “إيريديفيزي”.
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