بشرى لطلبة الجامعات.. هذا موعد صرف الشطر الثاني من المنحة

بعد مرور 3 أشهر على صرف منحة الشطر الأول لطلبة التعليم العالي، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن موعد صرف منحة الشطر الثاني.
وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، فإن صرف الشطر الثاني لمنح التعليم العالي، الخاصة بطلبة سلك الإجازة، سيشرع فيه ابتداء من يوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف المنح الجامعية، برسم الموسم الدراسي 2018/2019، شهد تخصيص منح إضافية، أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي والتعليم العالي، خلال شهر يناير الماضي، بقيت عالقة منذ بداية الموسم الدراسي الجامعي الحالي.
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