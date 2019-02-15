شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل محافظ عمران المعين من قبل مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت مصادر مطلعة، مساء الجمعة، مقتل محافظ عمران “فيصل جمعان” المعين من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ولم تشر المصادر، وفقا لـ”العربية”، إلى أي تفاصيل بشأن الحادث سوى التأكيد على وفاة جمعان.

يأتي ذلك في وقت استعادت وحدات من الجيش اليمني مسنودة من المقاومة الشعبية، مواقع جديدة في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر ميداني يمني في تصريح نقله موقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية “إن قوات من الجيش اليمني والمقاومة فرضت سيطرتها على موقع الحدادية غرب قرية حوشب، وقرية، نجد المكلة، بمنطقة الأحذوف عقب هجوم مباغت على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأن المواجهات أسفرت عن مصرع 4 من مسلحي الحوثي وجرح 5 آخرين”.

وعمدت المليشيا الحوثية وعقب انتكاستها في المواجهات إلى تفجير جسر الزقماء وعدد آخر من عبارات تصريف المياه في محاولة فاشلة منها، لإعاقة تقدم الجيش الوطني اليمني.