العراق: مقتل 9 دواعش في عملية أمنية بالموصل

الموصل (العراق) ـ د.ب.ا: أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى، مقتل تسعة من عناصر داعش في عملية أمنية شمال غرب الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال العقيد خضير الجبوري من شرطة نينوى إن “شرطة نينوى نفذت عملية امنية جديدة في جبال العطشانة قرب بلدة بادوش (30 كلم شمال غرب الموصل)وتمكنت من قتل تسعة من عناصر داعش وتدمير خمسة انفاق داخل جبال العطشانة”.

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل اكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

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