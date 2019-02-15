نيويورك ـ د.ب.ا: أدان أعضاء مجلس الأمن وبأشد العبارات “الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان” الذي وقع في محافظة سيستان ـ بالوجستان جنوب شرق إيران، الأربعاء.

وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، بحسب إذاعة الأمم المتحدة، بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة.

وشدد بيان المجلس على ضرورة مساءلة مرتكبي أعمال الإرهاب هذه ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة.

كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن 27 شخصا لقوا حتفهم واصيب 13آخرين في اعتداء إرهابي بسيارة ملغومة استهدف حافلة كانت تقل عددا من جنوده مساء الاربعاء الماضي، في محافظة سيستان وبلوجستان.

وأعلن جيش العدل، وهو مجموعة انفصالية ، مسؤوليته عن الهجوم، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.