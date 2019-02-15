إتلاف آلاف الألغام والمتفجرات الحوثية في الجوف اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، الجمعة، من إتلاف آلاف الألغام والعبوات الناسفة والبراميل المتفجرة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية، في محافظة الجوف شمالي البلاد.
وحسب وكالة "سبأ اليمنية" الرسمية، تمت عملية إتلاف الألغام والمتفجرات الحوثية، بثلاثة مواقع في مديرية اليتمة في الجوف، بحضور رسمي لقيادات عسكرية وأمنية ومدنية.
ونقلت الوكالة عن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، أن ما تم إتلافه، الجمعة، يقدر بآلاف الألغام والعبوات الناسفة، تشمل براميلاً متفجرة وألغاماً مضادة للدروع وأخرى فردية وعبوات متفجرة وقذائف لم تنفجر.
والأربعاء الماضي، تم إتلاف 868 لغماً تم نزعها سابقاً من مناطق مختلفة في المحافظة ذاتها، بعدما زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بكثافة عالية وبشكل عشوائي.
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