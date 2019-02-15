الان تتابع عاجل.. وسائل إعلام أميركية: جرحى في إطلاق نار بمدينة أورورا في ولاية إلينوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدابير للحماية من التعقب على فيسبوك والإنترنت توجه أميركي لتغريم «فيسبوك» مليارات الدولارات «آبل» تنقذ مبيعات هواتف آي فون بخدمة جديدة! اختراق تطبيق Dubsmash وتسريب بيانات 162 مليون مستخدم

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