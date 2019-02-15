حاكم دبي يستقبل رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دبي مساء اليوم معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق.
و قد استعرض الشيخ محمد بن راشد و المسؤول الهندي علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات و جمهورية الهند عموما و بين دبي و كيرلا على وجه الخصوص.
و أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق عمق هذه العلاقات وحرص قيادتي البلدين على تطويرها في المجالات كافة بما يحفظ للبلدين والشعبين الصديقين مصالحهما الوطنية المشتركة.
و تلقى خلال اللقاء دعوة رسمية من معالي رئيس وزراء كيرلا لزيارة الولاية التي يبلغ تعداد سكانها ما يزيد عن خمسة و ثلاثين مليون نسمة يكنون كل المحبة والتقدير لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقيادة دولة الإمارات الرشيدة .
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .
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