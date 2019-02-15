شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تدعو إلى تعرية أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (ميونخ)

شددت وزارة الخارجية اليمنية، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة خطر السياسات الإيرانية على منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال مداخلة لنائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد الحضرمي، ألقاها في الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للأمن 2019م، والتي بدأت اليوم في مدينة ميونيخ الألمانية بمشاركة العشرات من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع ومئات خبراء الشؤون العسكرية والأمنية.

وقال السفير الحضرمي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «إنه من الضروري أن يتم العمل على تعرية أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة قبل الحديث عن أي عمل مشترك حول وضع خطط دفاع مشتركة استراتيجية لحفظ الأمن والسلم الدوليين».