شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تستعد لاستقبال ولي العهد بأبهى حلّة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (إسلام آباد)

أفاد تقرير اليوم (الجمعة) بأن إسلام أباد ستحتفي بوصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مطلع الأسبوع بإطلاق 3500 حمامة وبالونات من مختلف الألوان.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة التي تستمر يومين توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية، وسيجري خلالها ولي العهد محادثات مع رئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا.

وملأت اللافتات التي تحمل صور الأمير محمد بن سلمان اليوم شوارع العاصمة الباكستانية، وأفادت صحيفة «إكسبرس تريبيون» بأن السلطات تريد جمع أكبر عدد ممكن من طيور الحمام لإطلاقها خلال حفل الاستقبال وأنها اضطرّت في ذلك لطلب مساعدة مدن أخرى.

وتشير تقارير إلى أن المملكة ستوقّع حزمة قياسية من الاستثمارات في باكستان تتضمن مصفاة ومنشأة نفطية بقيمة 10 مليارات دولار في ميناء جوادر الإستراتيجي على بحر العرب.