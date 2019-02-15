شكرا لقرائتكم مايك بنس: النظام في إيران يتنفس تهديدات قاتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إيران الجمعة بمعاداة السامية مثل النازيين بعد زيارة لمعسكر اعتقال أوشفيتز في بولندا قال إنها زادت من تصميمه على العمل ضد طهران.
وقال بنس للصحفيين على متن طائرة نائب الرئيس قبل أن يصل إلى ميونيخ: "لدينا نظام في طهران يتنفس تهديدات قاتلة، بنفس الكراهية المعادية للسامية التي حركت النازيين في أوروبا".
وأضاف أن وجوده في أوشفيتز جعله يفكر في "تقوية عزم العالم الحر لمعارضة هذا النوع من الكراهية الخسيسة ومواجهة التهديدات الاستبدادية في عصرنا".
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