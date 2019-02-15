شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يتقدم بطلب مناقشة عامة حول شروط القبول بالمدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التصدى لاستغلال أصحاب المدارس الخاصة بالتزامن مع بدء موسم التقديم للمدارس وفرض مزيد من رسوم التقديم التى تشكل عبئا على المواطنين.

وأشار طوبيا فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن المدارس الخاصة أصبحت تعمل منفردة وكأنها فى كوكب آخر، فعلى الرغم من طلب الوزارة بعدم فتح باب التقديم قبل شهر يونيو إلا أن بعضها انتهى من التقديم والبعض الآخر شارف على الانتهاء ولم يلتزم سوى عدد قليل جدا بالتعليمات أو القرار، بالإضافة للشروط المجحفة فى التقديم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن العديد من هذه المدارس يطلب من المواطنين مقابل التقديم دون النظر للقبول من عدمه وبعضها يتخطى آلاف جنيه مقابل رسوم فتح ملف وفى حالة عدم القبول لا يسترد ولى الأمر هذه الأموال مرة أخرى، وهذا مخالف لاشتراطات الوزارة، مطالبا بإعادة النظر فى شروط القبول بالمدارس الخاصة وفرض مزيد من الرقابة من قبل الوزارة عليها حتى تمتثل لتعليمات الوزارة.