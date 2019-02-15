شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى ملك يطالب بسرعة تشغيل محطات الصرف الصحى بمدينة سمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ، لتوجيه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ، بشأن عدم الالتزام بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمدينة سمالوط "سمالوط البلد – شرق الترعة " والتى بدأ العمل بها منذ فترة طويلة.

وأشار ملك فى نص طلب الإحاطة ، إلى أن أعمال التنفيذ فى تلك المحطات وصلت إلى نسبة تزيد عن 95 % وحتى الآن لم يتم تشغيلها ، مما يتطلب محاسبة الشركات المنفذة وتطبيق شروط التعاقد المبرمة معها ، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين فى دائرة سمالوط بالمنيا.

وطالب عضو مجلس النواب ، بسرعة إدراج طلب الإحاطة بالبرلمان لمناقشته ووضع حلول جذرية وعاجله لحل الأزمة وتشغيل المحطات لتخفيف المعاناه عن المواطنين.