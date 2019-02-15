الطقس غدا غائم مع تساقط أمطار متفرقة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "منخفضا جوّيا مصحوبا بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس بارد و ماطر".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم مع تساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة في الفترة الصباحية مع تساقط حبات من البرد مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال ٧٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر ، يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق وتلامس ال١٠٠٠متر في المناطق الداخلية والجنوبية.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط للثلوج بشكل متفرق على الجبال اعتباراًً من ١٠٠٠ متر وما دون في المناطق الداخلية والجنوبية، تخف حدة ​الامطار​ ليلاً . نحذر من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو ١٠٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة،يتحول الى غائم اعتبارا من الظهر مع تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع ال ١١٠٠متر.