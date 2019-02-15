أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أنني أتمنى على ​الرئيس ميشال عون​ ووزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ و​مجلس القضاء الأعلى​ منع بعض ​القضاة​ من تلقي قسائم بنزين من بعض الأجهزة أو الحصول على مرافقين غير مستحقين لأنّ ذلك يؤثر على قراراتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أتمنى من الرئيس عون منع بعض القضاة من تلقي قسائم بنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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