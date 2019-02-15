مقتل شخص واصابة اخرين في حادث صدم في الكورة

توفي شخص من التابعية السورية، بعد ان صدمته ​سيارة​ اثناء عبوره الطريق في منطقة ضهرالعين، مما تسبب بارتطامه بسيارة اخرى اثناء مرورها على الطريق، واصيب ركاب السيارة الثانية ببعض الجروح والرضوض مما استدعى نقلهم الى المستشفى. وما تزال ​القوى الامنية​ تجري التحقيق لمتابعة القضية.

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