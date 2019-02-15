بري لأبي خليل: أوقفتم 39 قانوناً في كل الحكومات والعهود

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ردا على عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، "أنكم أوقفتم 39 قانوناً في كل الحكومات والعهود". وكان أبي خليل قد أوضح "أننا اضطرينا للعودة إلى المجلس النيابي لتطبيق قانون كان من غير الممكن تطبيقه لو لم نعد مرة ثانية وهو الأمر الحاصل مع عدد من القوانين التي تخصنا نحن".

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