حاكم ولاية كاليفورنيا يعلن عزمه مقاضاة ترامب لإعلانه حالة الطوارئ

أعلن حاكم ولاية ​كاليفورنيا​ غافن نيوسوم عزمه مقاضاة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على خلفية إعلانه حالة الطوارئ في البلاد بناء الجدار عند الحدود الجنوبية مع ​المكسيك​.

وأعلن ترامب عن "إعلان حالة الطوارئ من أجل تأمين الحدود ومنع ​المهاجرين​ غير الشرعيين من العبور وخفض نسب الجرائم والوفيات نتيجة ​المخدرات​".

فيما رفضت رئيسة ​مجلس النواب​ الأميركية ​نانسي بيلوسي​ لإعلان معتبرة أنه "تمزيق للدستور"، ومشددة على أن "ترامب ليس فوق ​الدستور​".