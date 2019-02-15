اعتبر نائب الرئيس الأميركي ​مايك بينس​ أن "​السلطات الإيرانية​ تكره ​اليهود​ مثل ما كان النازيون يكرهونهم". وأوضح بينس عقب زيارته لمعسكر "أوشفيتس" النازي السابق في ​بولندا​ أن "النظام في ​طهران​ يطلق تهديدات قاتلة بنفس الكراهية المعادية للسامية التي ألهمت النازيين في ​أوروبا​". ولفت الى أن "زيارة أوشفيتس دفعتني للتفكير في تقوية عزم ​العالم​ الحر، ومعارضة الكراهية الدنيئة ومواجهة التهديدات الاستبدادية في عصرنا".

كانت هذه تفاصيل خبر نائب ترامب: السلطات الإيرانية تكره اليهود مثل ما كان النازيون يكرهونهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.