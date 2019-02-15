لودريان: كيف يمكن للمرء أن يكون حازما ضد إيران ويتخلى عن شمال شرقي سوريا؟

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال لقائه مع السيناتور الأميركي ​ليندسي غراهام​، أن "ثمة شيء واحد لا أفهمه بشأن ​السياسة​ الأميركية في هذه المنطقة، كيف يمكن للمرء أن يكون حازما ضد ​إيران​ وفي نفس الوقت يتخلى عن شمال شرقي ​سوريا​، عندما يعلم المرء أن ذلك سيخدم في نهاية المطاف الأنشطة الإيرانية في المنطقة؟"، مشيراً إلى أن "هذا لغز بالنسبة لي".

بدوره، أكد غراهام أن "​الولايات المتحدة​ ستحتفظ بقدراتها في المنطقة".

وكان قائد ​القيادة​ المركزية الأميركية الجنرال ​جوزيف فوتيل​ قد أعلن أنه من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا تنفيذا لأمر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.