بومبيو: نتمنى أن تسمع أصوات الشعب السوداني وأن تحصل عملية انتقالية

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ "أننا نتمنى أن تسمع أصوات الشعب السوداني وأن تحصل عملية انتقالية في البلاد". وكانت ​الشرطة السودانية​ قد أعلنت عن "وفاة شرطي بعدما رشقه محتجون بالحجارة أمس الخميس في ​الخرطوم​".

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