جنرال أميركي: علينا دعم وتسليح الأكراد بعد انسحابنا من سوريا

اعتبر رئيس ​القيادة​ المركزية الأميركية الجنرال ​جوزيف فوتيل​ أن "​الولايات المتحدة​ يجب عليها بعد انسحابها من ​سوريا​ مواصلة دعم وتسليح حلفائها ​الأكراد​ شريطة استمرار ضغطهم على داعش".

وأوضح فوتيل "أنني أعتقد أنه سيكون في مصلحتنا، ما داموا يقاتلون ضد داعش ويضغطون عليه، مواصلة منحهم وسائل لازمة لذلك".

وتوقع فوتيل أن "شكل مساعدة الولايات المتحدة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" سيتغير بعد سيطرتها على آخر الأراضي التي استولى عليها داعش"، موضحا أنها "ستضطر بعد ذلك إلى محاربة مسلحي "داعش" وهم أكثر تشتتا، وسيكون رصدهم أصعب كونهم يلجأون إلى استخدام وسائل حرب العصابات".

وأوضح فوتيل في هذا السياق أن "انتقال "قسد" إلى العمل على ضمان ​الأمن​ في مناطق واسعة سيتطلب نوعا آخر من الدعم".