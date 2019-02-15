أردوغان حول جريمة قتل خاشقجي: لم نقدم كل الوثائق الموجودة بين أيدينا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم تقدم جميع الأدلة والوثائق الموجودة بحوزتها بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وأعلنت النيابة السعودية، منتصف نوفمبر الماضي، أن قتل الصحفي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة.

وبحسب فضائية "تي آر تي"، أكد أردوغان، أن تركيا ملتزمة بقرار نقل ملف قضية مقتل خاشقجي إلى المحكمة الدولية، لافتًا إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية، لم تضع كل ثقلها في ملف الصحفي السعودي.

وأعلنت النيابة السعودية، منتصف نوفمبر الماضي، أن قتل خاشقجي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".

وألقت السلطات السعودية القبض على 21 شخصًا في إطار تحقيقاتها في القضية، ووجّهت تهمًا لـ11 منهم بالتورّط في الجريمة. وبدأت السعودية محاكمة عدد من الأشخاص وطالبت النيابة العامة بإعدام 5 أشخاص من المتورطين في قتل خاشقجي. ولم يتم العثور على جثته إلى الآن.