ترك التدريس حبا في التصوير .. ما لا تعرفه عن المصور الراحل محسن نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

رحل عن عالمنا فجر اليوم الجمعة،مدير التصوير الكبير محسن نصر، عن عمر يناهز 84 عامًا، وأعلن الخبر مدير التصوير سعيد شيمي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب "الفنان الكبير الذى رجع الى ربه فجر اليوم، مدير التصوير محسن نصر".

محسن نصر قدم للسينما عددًا كبيرًا من الأفلام الهامة على مدار مشواره الفني الطويل، من أبرزها "غرام في الكرنك، القاهرة 30، الرصاصة لا تزال في جيبي، الزوجة الثانية، الأرض، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولي، احنا بتوع الأتوبيس، حبيبي دائمًا، كريستال، الهروب".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات مدير التصوير الكبير محسن نصر:

- ولد محسن نصر في 18 مايو عام 1935، وينتمي محسن نصر إلى عائلة فنية فهو الشقيق الأصغر للمصور الكبير عبدالحليم نصر، ومدير التصوير محمود نصر.

- وجه أشقائه للدراسة في المعهد العالي للسينما، وبعد تخرجه منه عام 1963 بدرجة امتياز، عمل معيد في المعهد لفترة عامين.

- بعدها ترك المعهد وعمل كمساعد مصور مع شقيقيه، اللذان علماه مهنة التصوير بشكل عملي، حتى أصبح مصوراً مستقلاً.

- بدأ حياته الفنية كمصور في عام 1958، مع فيلم "كهرمانة" للمخرج الكبير السيد بدير، وكانت أول أعماله كمدير تصوير في فيلم (أختي) عام 1971، مع المخرج الكبير هنري بركات.

- صور محسن نصر عدد من الأفلام المهمة، مع مخرجين كبار منهم، يوسف شاهين، علي بدرخان، رأفت الميهي، محمد خان، شريف عرفة.

- قدم محسن نصر طوال مسيرته الفنية أكثر من مائة وثلاثون فيلماً أبرزها، الكرنك، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولي، إسكندرية ليه، حبيبي دائماً، أهل القمة، موعد على العشاء، حدوتة مصرية، حب في الزنزانة.

- كما قدم أعمال مهمة في الدراما التلفزيونية أيضاً، وآخر أعماله مسلسل "حافة الغضب" مع الفنان حسين فهمي، والذي عُرض في 2012.

- حصل محسن نصر على العديد من الجوائز والأوسمة، كما كرمه مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2008، كواحد من أهم مصوري السينما في تاريخ السينما المصرية والعربية.

- نال العديد من الجوائز منها : - جائزة أحسن تصوير من المهرجان الخامس للأفلام المصرية والتسجيلية والقصيرة عن الفيلم التليفزيوني " الصدى " عام 1974، جائزة أحسن تصوير من هيئة السينما والمسرح والموسيقى عن فيلم " الكرنك " عام 1977.