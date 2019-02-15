"دينية النواب" تطالب بدعم مستشفى أورام الصعيد: "صرح طبي يخدم المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شهدت زيارة وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لمحافظة الأٌقصر، الجمعة، تفقد أوضاع مستشفى الأورام "صعيد بلا سرطان" بمدينة طيبة.

جاء ذلك بحضور المحافظ المستشار مصطفي ألهم، والذي استمع مع أعضاء اللجنة لشرح مفصل من المدير الإداري للمستشفي، محمد بدري، بشأن جهود لخدمة المريض، وتوفير أكبر الإمكانيات والأجهزة الطبية لتشخص المرض، وإجراء الأشعة اللازمة، وأيضا رحلة تلقى المريض للعلاج وكل ذلك بالمجان.

واستعرض بدري، الأجهزة الجديدة التي يتم العمل بها ومنها جهاز المعجل الخطي الثاني المخصص للعلاج الإشعاعي، والذي جرى تركيبه وبدء العمل فيه للتخفيف عن المرضى بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية والذى يعتبر من أحدث أجهزة العلاج الإشعاعي في العالم.

وقال بدري، إن "الجهاز به قدرة على تقديم نتائج أفضل فى العلاج الإشعاعى للأورام السرطانية، وهذا الجهاز هو نفسه الذى تعتمد عليه أكبر وأفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج الأورام في أنحاء العالم، وجهاز جهاز الأشعة المقطعية".

وأكد بدري، أن إدارة المستشفى تعمل على تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة في العالم لمرضى السرطان بالصعيد، بالمجان.

وأشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى أن الجهود التي تجرى في المستشفي تأتي بمشاركة مجتمعية واسعة، وتبرعات من أهل الخير، مطالبًا باتساع المشاركة المجتمعية في هذا الأمر خاصة فى المرحلة الثانية التى يتم بنائها.

من جانبه أشاد النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بحالة المستشفى، موضحًا أنه زار العديد من مستشفيات العالم ولم يري جهود ونظافة فى مستشقي مثل مستشفي أورام الصعيد.

وأكد العبد، على ضرورة المساندة والدعم والمشاركة المجتمعية لإنجاز المراحل المتبقية من المستشفي، كون هذه الجهود تقدم لمرضي السرطان وأبناء الصعيد بدلاً من أن يتوجهوا للقاهرة ويعانوا من السفر".

ولفت إلى أن الجهود لابد أن تستكمل بكل مشاركة مجتمعية وفعالة، قائلاً: "علينا دعم مستشفى أورام الصعيد وهي صرح طبي يخدم المصريين".

وضم وفد اللجنة الدينية بالبرلمان؛ الدكتور أسامة العبد، وشكري الجندي، وعمر حمروش، وأماني عزيز وكيلة اللجنة، وهويدا صالح أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم مساعد أمين اللجنة، والنائب محمود الضبع، نائب قنا، والنائب عبد الرازق الزنط نائب إسنا بالأقصر.