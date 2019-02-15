بالفيديو| "صلاح ليس الأول".. نجمان مصريان ظهرا في إعلانات مع نجوم العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود حمدي:

أثار الظهور الإعلاني الأخير لنجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، رفقة أيقونة الكرة الأرجنتينية ونادي برشلونة الإسباني، في إعلان لإحدى شركات المياه الغازية صدًا واسعًا.

وجود محمد صلاح رفقة ميسي في إعلان مشترك مع نجم برشلونة ليونيل ميسي، يظهر مدى القيمة التسويقية والشعبية العالمية التي أصبح يتمتع بها هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وأحسن لاعب في البطولة الأقوى عالميًا.

ولم يكن ظهور محمد صلاح مع ميسي الأول للاعبين مصريين مع النجوم العالمية، إذ سبقه الثنائي أحمد حسام ميدو وحازم إمام خلال حملتين إعلانيتين لنفس الشركة إلا أن المساحة التي نالها صلاح خلال الإعلان كانت بارزة وملفتة.

الظهور الأول.. حازم إمام يشارك نجوم العالم

في عام 1999 وبمدينة "إشبيلية" الإسبانية؛ شارك النجم المصري حازم إمام خلال الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية رفقة نجوم العالم في ذلك التوقيت وهم:

الإسباني فيرناندو هيرو لاعب ريال مدريد

الإيطالي أليساندرو ديل بيرو نجم يوفنتوس

البرازيلي ريفالدو نجم برشلونة

الإيطالي باولو مالديني قائد ميلان

حازم إمام قال عن الإعلان في تصريحات تلفزيونية حينها: "مكنتش مصدق نفسي كان إعلان في إسبانيا، وكنت بلعب في إيطاليا وكان معايا ديل بيرو ومالديني ودول بالنسبة للكرة الإيطالية حاجة جامدة جدًا والناس افتكرت إن ظهوري معاهم فوتوشوب مش حقيقي ".

الظهور الثاني.. أحمد حسام "ميدو" مع روبرتو كارلوس وفيرون

ظهر أحمد حسام ميدو، مهاجم المنتخب الوطني السابق، وأندية توتنهام وأياكس وسيلتا فيجو، رفقة نجوم العالم في موسم 2002 في إعلان جديد لشركة المشروبات الغازية قبيل كأس العالم 2002 بكوريا واليابان

وشارك في الإعلان النجوم التالية أسمائهم:

ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد آنذاك

راؤول جونزاليس قائد ريال مدريد

روبرتو كاراوس لاعب ريال مدريد

روي كوستا نجم ميلان الإيطالي

إدجار دافيدز لاعب يوفنتوس الإيطالي أنذاك