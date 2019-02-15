تصريحات بن جاسم تكشف تناقض قطر بشأن القضية الفلسطينية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: قطر تعمل لصالح إسرائيل وهكذا ينكشف تناقض حمد بن جاسم.
مع إسرائيل"، إلا أن تلك العلاقة لا يجب أن تكون "على حساب الحقوق الفلسطينية"، بحسب تعبيره.
وانتقد رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، أمس الخميس، عقد مؤتمر وارسو، واصفاً إياه من خلال تغريدة على "تويتر" بـ"عرس وارسو"، مؤكداً أنه "ليس ضد التطبيع
وأوضح الفيديو أن جاسم هو أول من روج لاسرائيل في المنطقة، بالإضافة إلى لقاءه بقادتهم واستقباله لهم في الدوحة، كما أنه
وشاركت قطر في المؤتمر ممثلة بوزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وقد تناول الإعلام القطري مشاركة وزير الخارجية بخجل، ولم تركز وسائل الإعلام القطرية على مشاركة وزيرها بعد أنباء سبق وتحدثت عن مقاطعة قطرية للمؤتمر.
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