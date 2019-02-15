لافروف يلتقي مع الأمين العام لحلف الناتو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

سيرغي لافروف

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الجمعة ، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش مع الأمين العام لحلف الشمال الاطلسي "الناتو" ينس ستولتينبرج ، قضايا الأمن

الأوروبي خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ55.



وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء تاس

الروسية: أن المسؤولَين ناقشا الوضع الأمني في أوروبا والعلاقات بين روسيا والـ"ناتو".



وكان ستولتينبرج أعلن في وقت سابق أنه يعتزم إجراء مناقشات مع لافروف في ميونخ ، بشأن إمكانية إبقاء معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة المدى.

