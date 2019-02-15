لافروف يلتقي مع الأمين العام لحلف الناتو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الجمعة ، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش مع الأمين العام لحلف الشمال الاطلسي "الناتو" ينس ستولتينبرج ، قضايا الأمنالأوروبي خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ55.
وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء تاس
وكان ستولتينبرج أعلن في وقت سابق أنه يعتزم إجراء مناقشات مع لافروف في ميونخ ، بشأن إمكانية إبقاء معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة المدى.
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