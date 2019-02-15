نيجيريا: مقتل 66 شخصًا على الأقل قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية في البلاد

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أعلنت السلطات النيجيرية في ولاية كادونا، شمالي البلاد، مقتل 66 شخصًا على الأقل خلال الأيام الأخيرة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية في البلاد غدًا السبت.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن صامويل اروان، المتحدث باسمحاكم ولاية كادونا، قوله اليوم الجمعة، إن من بين الضحايا 22 طفلاً، مشيرًا إلى أن "عنصرًا إجراميًا" هو المسؤول عن حصيلة القتلى التي وقعت منذ يوم
جدير بالذكر أن المواطنين في نيجيريا، التي تُعد أكبر الدول في إفريقيا من حيث السكان الذين يبلغ عددهم 200 مليون نسمة، سيتوجهون غداً السبت لصناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل في ظل مخاوف من اندلاع أعمال عنف البلاد.
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