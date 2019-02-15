كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء عملية لتحرير حجة ومقتل 25 حوثياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الجيش اليمني، مسنوداً بقوات من تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن "قوات كبيرة من ألوية العروبة بدأت بالتحرك لحسم المعركة مع الحوثيين الانقلابيين في حجة شمال اليمن، وأن الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش الوطني اليمني في حجة وفك الحصار عن الأهالي حجور الذين تحاصرهم ميليشيا الحوثي الانقلابية".

وبين المصدر أن من مهام هذه القوات سيكون التقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المحادة لمحافظة حجة بدءاً من منفذ الخرج ووصولاً إلى ميناء الحديدة.

وعلى صعيد متصل، قُتل وأسر 31 من مبليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في معارك مع مقاتلي قبائل حجور في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجه، شمال غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني بحسب موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن "مقاتلي القبائل صدوا هجوماً كبيراً لمليشيا الحوثي تركز في منطقة العبيسة شرق المديرية، وأسفرت مواجهات بين الجانبين عن مصرع 25 من ميليشيا الحوثي وأسر 6 آخرين".

وبالتزامن، شنّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم 3 غارات جوية استهدفت تجمعات لعناصر المليشيا الانقلابية وآلياتها في مناطق مديرية كشر بمحافظة حجة، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر المليشيا وتدمير عدد من العربات ومدفع هاون تابعة للمتمردين في منطقة المندلة شرق العبيسة.