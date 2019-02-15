لجنة خاصة للتحقيق في أسباب تسمم 40 تلميذ وتلميذة بتاونات

خرجت مديرية تاونات عن صمتها، في واقعة تسمم نزلاء القسم الداخلي بثانوية مولاي رشيد في جماعة بني وليد.

وأعلنت المديرية بأن 40 تلميذا وتلميذة نقلوا، ليلة أمس الخميس، في اتجاه المستشفى الإقليمي، بعد الاستعانة بسيارات إسعاف تابعة لجماعات بوعادل، وبوهودة، وبني وليد.

وكشفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن 40 من نزلاء الداخلية نقلوا صوب المستشفى، بعد تشكيهم من مغص، وآلام على مستوى البطن، مباشرة بعد تناولهم وجبة العشاء، حيث جرى إخضاعهم للفحوصات طبية مستعجلة، من طرف أطباء، وممرضين، تأكد بعدها أن حالتهم الصحية لا تدعو إلى القلق.

وأضاف البلاغ نفسه أن جميع الحالات غادرت المستشفى، وعادت إلى المبيت بالقسم الداخلي، كما حلت لجنة من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة في مقر الداخلية، وشرعت في إنجاز تحاليل مخبرية، بحضور لجنة اليقظة، التي يرأسها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.

مديرية التعليم في تاونات تخرج عن صمتها: تم نقل 40 تلميذا وتلميذة نحو المستشفى ولجنة طبية تجري تحاليل مخبرية