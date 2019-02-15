انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 9 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 09:47 مساءً - قتل 9 جنود سعوديين، اليوم الجمعة، في مواجهات مسلحة مع مليشيا الحوثيين على الحدود اليمنية السعودية جنوبي المملكة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام قولها إن 4 جنود سعوديين قتلوا خلال مواجهات مع الحوثيين، قبل أن يرتفع العدد لاحقاً إلى 9 بحسب المصدر ذاته.

ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى حول المواجهات، وهو ما تتكتم عليه السعودية، في حين لم يشر إلى وجود قتلى في صفوف الحوثيين.

وقبل 4 أيام أعلنت مليشيات الحوثي اليمنية مقتل 8 جنود سعوديين، بعملية نفذها مسلحو الجماعة قبالة قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وبشكل دوري تخوض مليشيا الحوثي مع الجيش السعودي اشتباكات على حدود المملكة، وتنفذ المليشيا التي تقول الرياض إنها مدعومة من إيران توغلات برية، ينتج عنها خسائر من الطرفين.

وتعد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن من أكثر الجبهات دموية بالنسبة للقوات السعودية، وخلفت خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتخوض السعودية والإمارات حرباً في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتسببت الحرب بحاجة ثلاثة أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية، ما دفع البلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم".

وتتهم منظمات دولية طيران التحالف بشن غارات على مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين العزّل، وفق تقارير دولية.

وتطالب جهات حقوقية بوقف الدعم العسكري الأمريكي والأوروبي للسعودية، حتى إن حكومات غربية أوقفت صفقات سلاح مع الرياض، بسبب تورطها في حرب اليمن.