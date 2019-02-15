انت الان تتابع إنفانتينو يأمل في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، في اسطنبول، إن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم من 32 منتخبا إلى 48 مازال من الممكن تطبيقه في نسخة البطولة التي ستقام بقطر في .2022

وقال إنفانتينو للصحفيين :"عندما يتعلق الأمر بإقامة كأس العالم بمشاركة 48 فريقا، نعم نحن ندرس جدواه" مضيفا إنه سيتم التطرق لهذا الأمر، بجانب مواضيع أخرى، خلال اجتماع مجلس فيفا المقرر إقامته في ميامي الشهر المقبل.

وبالفعل تقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخبا.

وأضاف إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة انتهاء القمة التنفيذية التي عقدت على مدار ثلاثة أيام في المدينة التركية :"إذا كانت هناك قابلية، إذا كان من الممكن من الناحية اللوجستية، فمن ثم سنقرر إقامة مونديال 2022 بمشاركة 48 منتخبا".

وقال إنفانتينو إن زيادة عدد المنتخبات في قطر سيساعد في إرسال "رسائل إيجابية"، مضيفا الفيفا على دراية "بالوضع السياسي في المنطقة".

ومنذ 2017 قاطعت بعض الدول قطر، وكان من بين هذه الدول السعودية والإمارات.

وقال إنفانتينو :" أنا متفائل ، ولكن هذا ليس أمرا سهلا. بالطبع هناك تحديات". مضيفا أن الفيفا يجري مشاورات مع السلطات القطرية وجيرانها لهذا الغرض.

وتوج المنتخب القطري بلقب بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات، ولكنه فعل هذا بدون تواجد الجماهير القطرية، كما أن لاعبي المنتخب القطري تعرضوا للرشق بالأحذية والزجاجات، بعد فوزهم في مباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب الإماراتي.

ولكن إنفانتينو، قام بتذكير الصحفيين بأن التسرع في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم " ليس مشروعه، كان اقتراحا قامت به عشر اتحادات من أمريكا الجنوبية".

ويمكن أن يكون اجتماع المجلس المقبل، يومي 14 و15 آذار/مارس المقبل، مثير للجدل خاصة وان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقود المعارضة لخطط، على الأغلب لإنفانتينو، لإقامة بطولة دوري أمم عالمي وتجديد بطولة كأس العالم للأندية.

هناك دعم محتمل بقيمة 25 مليار دولار من مستثمرين غير معلومين، على الرغم من أن إنفانتينو قلل من المخاوف بشأن هذا الأمر.

ورفض التقارير التي تفيد بأن "مستثمرين غير معلومين" مهتمين بشراء حقوق الفيفا الرئيسية باعتبارها "أشياء غريبة".

وقال إنفانتينو :"كلما كان لدينا مستثمرون، رعاة، شركاء بث، كمهتمين بكرة القدم، كلما كان هذا أفضل. يجب أن نكون فخورين إذا كان ما نقدمه يمكنه جلب عائدات".

وأضاف :" إن الفيفا هو المؤسسة الوحيدة التي توزع أيا كان ما يأتي على عالم كرة القدم. البقية يحاولون الحصول على اموال من كل العالم ويحتفظون به".