انت الان تتابع البرلمان الاوروبي يحظر مؤتمرا مع بوتشيمون لدواع امنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السابق لكاتالونيا كارليس بوتشيمون

اعلن رئيس البرلمان الاوروبي انتونيو تاجاني الجمعة حظر مؤتمر مع الرئيس السابق لكاتالونيا كارليس بوتشيمون داخل البرلمان وذلك لدواع امنية.

وأوضح البرلمان في بيان "هناك مخاطر عالية من أن يشكل الحدث المقترح تهديدا للامن العام داخل مقر البرلمان".

وكان قادة الكتل البرلمانية للمجموعات السياسية الرئيسية الاسبانية في البرلمان الاوروبي، طلبوا الخميس من تاجاني منع هذا المؤتمر.

وقال ممثلو الحزب الاشتراكي والليبراليين واليمين في رسالة ان البرلمان الاوروبي "لا يجب ان يستقبل شخصا يتهرب من القضاء الاسباني واشاد بالعصيان المتكرر لاوامر وتحذيرات المحكمة الدستورية".

واظهر تقييم للمخاطر طلبه الايطالي انتونيو تاجاني (الحزب الشعبي الاوروبي-يمين) ان "اجهزة الامن بالبرلمان لا يمكنها تقليص التهديدات الامنية المرتبطة بالحدث".

وأوضح البرلمان الاوروبي ان "التقييم يأخذ في الاعتبار العديد من العناصر منها احتلال متظاهرين مؤخرا مبنى البرلمان الاوروبي والمفوضية في برشلونة، والتوتر المرتبط بمحاكمة القادة الاستقلاليين الكاتالونيين الذي بدا في 12 شباط/فبراير، ونقص المعلومات بشأن المشاركين في الحدث وخصوصا امكانية وقوع حوادث داخل مقر البرلمان او في محيطه".

وبوتشيمون أبرز قادة محاولة استقلال كاتالونيا عن مملكة اسبانيا في 2017، كان غادر اسبانيا للافلات من ملاحقات قضائية وهو يعيش حاليا في بلجيكا. وهو الغائب الابرز عن محاكمة قادة كاتالونيين جارية في مدريد.