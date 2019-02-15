السودان يغط في الظلام

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جدة - عمرو شويل انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء السودان مساء اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الكهرباء في تعميم صحفي مساء اليوم، إن مركز التحكم القومي أكد حدوث إطفاء كامل في الشبكة ونوهت إلى أن المهندسون والفنيون بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة بصورة تدريجية.

ويعتبر انقطاع التيار الكهربائي الكامل عن السودان هو الرابع من نوعه منذ العام الماضي، فقد حدث الإطفاء في يناير وفبراير من العام الماضي، وكذلك في يناير من العام 2019.