الان تتابع التحالف العربي: ميليشيا الحوثي تستمر في تعطيل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 11 يوما والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن مليشيا الحوثي تستمر في تعطيل دخول 4 سفن إلى ميناء الحديدة منذ 11 يوما.
وأضاف بيان التحالف، الجمعة، أن ميليشيا الحوثي لم تستقبل السفن في ميناء الصليف اليمني منذ أكثر من شهر.
وتابع أن التحالف أصدر 22 تصريحا بدخول سفن تحمل مشتقات نفطية ومواد أساسية وغذائية إلى اليمن.
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