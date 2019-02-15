شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي كبير يوصي بتسليح قوات سورية الديمقراطية بعد الانسحاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مسقط)

قال جنرال أمريكي كبير لرويترز اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ينبغي أن تواصل تسليح ومساعدة قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد بعد الانسحاب الأمريكي المزمع من سورية شريطة أن تواصل الضغط على تنظيم «داعش».

وتمثل توصية الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية والذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على آمال الجيش الأمريكي في شراكة دائمة مع قوات سورية الديمقراطية رغم مخاوف تركيا حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي والتي تقول إن مقاتلي قوات سورية الديمقراطية الأكراد إرهابيون.

وقال فوتيل في مقابلة «ما داموا يقاتلون ضد داعش ويواصلون الضغط عليهم، أعتقد أنه يبدو لي أن في مصلحتنا مواصلة تقديم وسائل القيام بذلك».