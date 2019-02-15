ترند الموجز| الداخلية تنقذ ميدان الجيزة من كارثة..ومفاجأة في طقس السبت..وموعد مباراة الأهلي والإنتاج

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الداخلية تحبط استهداف قوة أمنية وتنقذ ميدان الجيزة من كارثة، وبعد العواصف والأتربة.. الأرصاد تعلن مفاجأة في طقس السبت، وموعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

الداخلية تحبط استهداف قوة أمنية وتنقذ ميدان الجيزة من كارثة

أحبطت قوات الأمن استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية بجوار مسجد الاستقامة بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، إنه بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 15 الجارى، قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إستهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

وأضافت أنه قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، بإبطال مفعولها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بعد العواصف والأتربة.. الأرصاد تعلن مفاجأة في طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن مفاجأة سارة للمواطنين السبت، حيث تستقر حالة الجو، بعد موجة أتربة وعواصف شهدتها البلاد الأيام الماضية.

وقالت الأرصاد في بيان لها إن طقس السبت، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المدن:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 9

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11

وكانت الأرصاد قد حذرت من موجة طقس سيئ، تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، وتستمر حتى السبت المقبل، حيث انخفض درجات الحرارة وتعرضت البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، كما نشطت الرياح، ووصلت حد العاصفة على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد فى هذه الفترة اعتبارا من الأربعاء وحتى السبت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتنسط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة مما يؤدي لتدهور في الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط كما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، أنه سيصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة عل كافة أنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى، كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق والطقس بارد شمالا مائل للبرودة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وشددت الأرصاد على أن الطقس سيكون باردا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وستنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.

نصائح عاجلة

وفي سياق متصل، ناشدت الأرصاد المواطنين باستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط .

وأهابت الهيئة بالمسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الطقس السيئ.

كما حذر خبراء الطقس مرضى الحساسية والجهاز التنفسي من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

موعد تحسن الأحوال الجوية

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية إنه اعتبارًا من السبت ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، لتتحسن الأحوال الجوية، وتنتهي موجة الطقس السيئ بداية من المساء.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

يستضيف الإنتاج الحربي، الأهلي، في السابعة مساء السبت، على استاد بترو سبورت،، في الجولة الـ22، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متأثرا بخسارته منذ أيام، من سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري، برصيد 39 نقطة من 18 مباراة فقط، فيما يأتي الإنتاج في المركز الخامس بـ 31 نقطة.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ لاسارتي، اللقاء بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي وناصر ماهر (جيرالدو).

الهجوم: أجاي

ويغيب وأزارو ومروان محسن ومحمد محمود، وأحمد فتحي ومحمد نجيب وليد سليمان، وصالح جمعة للإصابة.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3