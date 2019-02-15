الخارجية الروسية: لافروف وسلامة يبحثان تطورات الشأن الليبي

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بان "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ بحث مع المبعوث الأممي إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، مسائل تفعيل ​الحوار الليبي​ الشامل بين جميع الجهات"، مشيرةً إلى ان "الاجتماع تضمن بحث طرق تفعيل الحوار الليبي الشامل، والتأكيد على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية وزعماء القبائل، والمناطق، بهدف تشكيل وبلورة نظام حكومي موحد يقود إلى ​انتخابات​ شاملة".

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