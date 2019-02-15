ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن أمير ويلز وولي عهد ​المملكة المتحدة​ ​الأمير تشارلز​ سيقوم بأول زيارة ملكية بريطانية إلى كوبا. وأوضحت أن الملك تشازلز سيقوم بجولة في دول البحر الكاريبي بينها الزيارة التاريخية إلى كوبا رفقة زوجته دوقة كورنوال كاميليا.

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: الأمير تشارلز يقوم بأول زيارة ملكية إلى كوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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