أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير قادرة على إيجاد وجهة نظر موحَّدة حول الانسحاب من سوريا".
وأوضح أنه "للأسف، الولايات المتحدة الأميركية لا تتصرف بشفافية حيال ملف إعادة زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي"، مشيراً إلى أن "لم نقدم كل ما لدينا من أدلة ووثائق فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لم تمارس الضغط الكافي، ويتعين على الولايات المتحدة القيام بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: من المؤكد أن ترامب سيعلن الانتصار على "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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